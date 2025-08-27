ДомойАвтоновости сегодняКомпакт-кроссовер Kia дешевле Sportage сменит дизайн и лишится электрической версии

Компакт-кроссовер Kia дешевле Sportage сменит дизайн и лишится электрической версии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1200 L futur kia niro 2026 quoi devrait ressembler le restylage

Kia Niro второго поколения был представлен еще в 2021 году. С момента премьеры этой модели прошло уже 4 года, а это значит, что этому компактному кроссоверу вскоре предстоит плановое обновление.

Потенциальными визуальными изменениями реформенной машины не так давно поделились авторы французского портала «Auto-Moto», выложившие первый неофициальный рендер модернизированного Kia Niro.

ca15ba8b3a88bcde7bf55a57a595042a00020e05
Спекулятивный рендер обновленного Kia Niro

Обновленный корейский кроссовер может примерить с рестайлингом новое лицо со световой подписью, унаследованной у последних моделей «Киа».

Машина получит оформление передка в стиле «Tiger Nose», а также приобретет фары в форме бумерангов, в которые окажутся интегрированы тонкие светодиодные дневные ходовые огни.

Боковины автомобиля, вероятно, не изменятся, а корма, скорее всего, получит слегка перелицованные фонари.

f02f244f1f126f29f26876dd7f46e21e967a4071
Тестовый прототип обновленного Kia Niro

В салоне кроссоверу может достаться большой изогнутый экран диагональю около 30 дюймов, который уместит в себе виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедийной системы. 

С точки зрения механики пока ничего доподлинно неизвестно. Ходят слухи, что с обновлением Kia Niro лишится 100% электрической версии. Вместо него продавать машину, скорее всего, будут только с гибридной силовой установкой. 

28d3a009862111f4c3f6a46c34b320569d34f6f5
Тестовый прототип обновленного Kia Niro

Презентация рестайлингового Kia Niro может состояться этой зимой. В продажу машина поступит не раньше 2026 года.

Фото:Auto-Moto, соцсети

