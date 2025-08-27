Внедорожник Suzuki Jimny Nomade, снятый с продаж из-за ажиотажного спроса, возвращается в Японию

В феврале этого года Suzuki начала продажи на японском рынке 5-дверной версии внедорожника Jimny, получившего к своему привычному имени приставку Nomade.

Автомобиль тут же стал местным хитом. За всего 4 дня с момента начала приема заказов местные дилеры собрали свыше 50 тысяч заявок на приобретение этой модели. Ажиотажный спрос заставил «Сузуки» спешно остановить продажи Jimny Nomade и увеличить производственные мощности, но на японский рынок этот внедорожник возвращается только сейчас.

Suzuki Jimny Nomade

По информации издания «Nikkan Jidosha Shimbun», Suzuki возобновила поставки в Японию внедорожников Jimny Nomade 26 августа, но, что интересно, прием заказов на эту модель в «Стране восходящего солнца» пока не открыт.

Скорее всего руководство «Сузуки» постарается нарастить складские запасы этого внедорожника до возобновления приема заявок, чтобы не оказаться в той же ситуации, что в начале года. Тогда количество выпускаемых машин сильно не успевало за спросом и стало камнем преткновения для продолжения продаж Jimny Nomade в Японии.

Напомним, 5-дверный «Джимни» отличается от своей привычной 3-дверной модификации увеличенной длиной и колесной базой на 340 мм соответственно.

Снаружи «растянутый» внедорожник выделяется хромированной окантовкой решетки радиатора и возможностью выбора двухцветных вариантов кузова.

Приводит в движение автомобили тот же самый двигатель, что положен короткой модификации Jimny. Это 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор K18B, выдающий 102 лошадиные силы.

Ассистирует ему 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат», а также система полного привода AllGrip Pro.