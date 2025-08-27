Новый «ресурсный» японский минивэн в России: дешевле, экономичнее и надёжнее «китайцев»

ДомойАвтоновости сегодняНовый «ресурсный» японский минивэн в России: дешевле, экономичнее и надёжнее «китайцев»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
novyj suzuki ertiga 2023 sboku 1

Надежность – важный параметр, который в нынешние времена, когда ремонт и запчасти для автомобиля стоят «космических» денег, ценится покупателями не меньше, чем внешний вид и динамика машины.

Одним из таких предложений в России недавно стал японский минивэн, оснащенный проверенным временем двигателем и трансмиссией, которые по ресурсу легко обойдут китайские аналоги.

Речь идет о Suzuki Ertiga. Как удалось разузнать нашей редакции, недавно «серые» импортеры возобновили ввоз в РФ таких минивэнов по параллельному импорту. 

1 7
Suzuki Ertiga 2025

Машины оснащаются выносливым бензиновым атмосферным мотором K15B, который обладает простой конструкцией с цепным приводом ГРМ. Его рабочий объем составляет 1,5-литра, а максимальная мощность равна 103 лошадиным силам. 

При регулярном обслуживании такие двигатели ходят без серьезных неисправностей свыше 250 тысяч км. 

novyj suzuki ertiga 2023 zadnyaya chast 1

Не менее надежной является и автоматическая коробка передач этой 7-местной японской модели. В интернете есть немало историй от владельцев Ertiga, которые проездили без капитального ремонта АКПП более 200 тысяч км. 

В копилку минивэна Suzuki также можно занести низкий расход топлива для семиместной машины (7,1-литр на 100 км при езде в городе и 5,2-литра по трассе).

Серые импортеры сейчас предлагают в России как «живые» экземпляры «Эртиги», так и машины под заказ. Цены на них по нынешним временам выглядят относительно вменяемо и стартуют с суммы в 2 миллиона рублей.

Фото:Suzuki

