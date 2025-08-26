ДомойАвтоновости сегодняHonda «освежила» свой популярный седан D-класса, оппонирующий Toyota Camry: но не для...

Honda «освежила» свой популярный седан D-класса, оппонирующий Toyota Camry: но не для всех стран

Текст: Михаил Романченко
Когда заходит речь о японских седанах D-класса, то первое, что приходит многим в голову, это Honda Accord и Toyota Camry. Обе модели являются давними соперниками и в последнее время сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны корейских и китайских 4-дверок, что заставляет их чаще обновляться.

Одним из последних доработок недавно подвергся Honda Accord, который в отличие от Toyota Camry только ожидает перехода в новое поколение. Японцы решили слегка «освежить» свою популярную модель и предложить ее исключительно для рынка Юго-Восточной Азии.

Реформенный Accord 2026 отличается небольшими техническими новшествами. На этот раз все его версии получили пакет Honda Sensing – усовершенствованную систему помощи водителю, в которую входит информация о «слепых» зонах, предупреждение о перекрестном движении, камера LaneWatch и другие полезные функции. 

Обновленный Honda Accord 2026 для ЮВА

Во внешней отделке автомобиль поменялся за счет новых нижних секций бамперов и боковых юбок, получивших цветную окраску во всех комплектациях. Кроме того, модернизированному «Аккорду» достались прозрачные и черные полосы углового декора фар и немного другие рамки. 

Техническая часть конкурента Toyota Camry от Honda осталась прежней. Машина приводится в движение за счет 2-литрового бензинового двигателя, сопряженного с двумя электромоторами. Максимальная отдача такой связки составляет 204 лошадиные силы и 335 Нм крутящего момента. 

В продажу реформенный японский седан поступит в ближайшее время и будет предлагаться в таком виде в Индонезии, Таиланде и Сингапуре.

Фото:Honda

