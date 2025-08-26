Хэтчбек Sandero Stepway просится в рестайлинг: первые изображения

В середине июля компания Dacia провела рекламные съемки обновленного хэтчбека Sandero Stepway во Франции, перекрыв для этого целую улицу Марселя. Сделано это было с целью сохранить в тайне все изменения реформенной модели.
Но журналистам все же удалось запечатлеть машину с одного ракурса. Получившийся кадр лег в проект визуализации новой Dacia Sandero Stepway, опубликованной французским порталом «Auto-Moto».
На реалистичном рендере приподнятый хэтчбек румынской марки, премьеру модернизированной версии которого ждут этой осенью, предстал в перелицованном виде.
Машине досталась более узкая решетка радиатора с хромированными пиксельными вставками, фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями, а также мускулистые бамперы и отдельно стоящие круглые противотуманные фонари.
О нововведениях в салоне нового Sandero Stepway пока ничего неизвестно, но помимо обновленной мультимедийной системы вместо аналоговых приборов точно должен появиться цифровой экран.
Механические перемены в хэтчбеке также не анонсированы. Впрочем, в линейку двигателей машины точно войдут мягкие гибридные силовые установки и, возможно, полноценный гибрид на 155 лошадиных сил, недавно дебютировавший в кроссовере Dacia Bigster.
Насколько эти слухи подтвердятся получится узнать уже совсем скоро. Презентация реформенного Sandero Stepway должна состояться в начале учебного года. Ожидается, что вместе с модернизацией хэтчбек вырастит в цене, но вряд ли значительно. Сейчас самые доступные его комплектации в Европе стоят от 12 тысяч 990 евро (1,2-миллиона рублей).