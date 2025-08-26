Хэтчбек Sandero Stepway просится в рестайлинг: первые изображения

В середине июля компания Dacia провела рекламные съемки обновленного хэтчбека Sandero Stepway во Франции, перекрыв для этого целую улицу Марселя. Сделано это было с целью сохранить в тайне все изменения реформенной модели.

Но журналистам все же удалось запечатлеть машину с одного ракурса. Получившийся кадр лег в проект визуализации новой Dacia Sandero Stepway, опубликованной французским порталом «Auto-Moto».

Неофициальный рендер нового Dacia Sandero Stepway

На реалистичном рендере приподнятый хэтчбек румынской марки, премьеру модернизированной версии которого ждут этой осенью, предстал в перелицованном виде.

Машине досталась более узкая решетка радиатора с хромированными пиксельными вставками, фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями, а также мускулистые бамперы и отдельно стоящие круглые противотуманные фонари.

О нововведениях в салоне нового Sandero Stepway пока ничего неизвестно, но помимо обновленной мультимедийной системы вместо аналоговых приборов точно должен появиться цифровой экран.

Снимок нового Dacia Sandero Stepway во время рекламной съемки

Механические перемены в хэтчбеке также не анонсированы. Впрочем, в линейку двигателей машины точно войдут мягкие гибридные силовые установки и, возможно, полноценный гибрид на 155 лошадиных сил, недавно дебютировавший в кроссовере Dacia Bigster.

Насколько эти слухи подтвердятся получится узнать уже совсем скоро. Презентация реформенного Sandero Stepway должна состояться в начале учебного года. Ожидается, что вместе с модернизацией хэтчбек вырастит в цене, но вряд ли значительно. Сейчас самые доступные его комплектации в Европе стоят от 12 тысяч 990 евро (1,2-миллиона рублей).