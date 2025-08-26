Новый кроссовер Dacia, всплывший в Сети, оказался рестайлинговым Renault Captur

В конце июля в интернете появились фотографии некоего кроссовера, который, по слухам, является новым проектом Dacia C-Neo.

Автомобиль запечатлели в неизвестном месте в профиль с минимальным камуфляжем. Предполагалось, что речь идет об одной из первых моделей абсолютно нового семейства C-Neo, которое увидит свет в 2026 году, но все оказалось не совсем так.

Спустя почти месяц с момента публикации снимков в интернет выложили не обрезанные фотографии, судя по которым фото машины были сделаны в некой частной мастерской. Рядом с ней стоит кроссовер Dacia Duster последнего поколения, заметно отличающийся от того, что был показан ранее из-за обилия камуфляжа.

Как сообщает французский портал «Automobile-Magazine», изначальные фотографии, слитые в Сеть, были обработаны искусственным интеллектом и являются фейками. На тех снимках запечатлен совсем не кроссовер Dacia C-Neo, а рестайлинговый Renault Captur.

Журналисты и общественность попались на этот трюк и поверили в реальность существования такого автомобиля, что немудрено, ведь гипотеза выглядела невероятно убедительной.

Какими будут автомобили линейки Dacia C-Neo пока знают только в руководстве самой компании. Проект до сих пор не анонсирован официально и существует лишь в виде спекуляций, которые то и дело просачиваются в прессу.