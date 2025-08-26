Универсал повышенной проходимости Audi A5 Allroad показал себя в новом поколении B10

Универсалы повышенной проходимости постепенно уходят с рынка. Один из таких примеров Subaru Outback, который в новом поколении превратился в полноценный кроссовер. Отсутствие конкурентов делает это сегмент лакомым кусочком для многих компаний. И одна из них – Audi.

Австралийский портал «Chasing Cars» задал вопросы местному офису ингольшатдского автогиганта на тему вероятности выпуска нового поколения модели A5 Allroad и получил относительно положительные ответы. Затем независимому дизайнеру «Theottle» было дано задание показать, как может выглядеть такой автомобиль, и тот успешно справился с этой задачей.

Неофициальный рендер нового Audi A5 Allroad B10

Вдохновленный предыдущими моделями Allroad, новый A5 Allroad «B10» оснащен глянцевой черной облицовкой вокруг колесных арок и боковых обвесов, которая защищает рубиново-красную краску от грязи.

Сглаженные бамперы и увеличенный дорожный просвет должны обеспечить виртуальной машине улучшенные углы въезда и съезда, а рейлинги на крыше позволят автомобилю оказаться еще практичнее для дальних поездок.

Неофициальный рендер нового Audi A5 Allroad B10

О механической стороне такого универсала пока можно лишь гадать. Логичным вариантом для новинки может стать бензиновый 2-литровый мотор TFSI на 270 л.с. и, возможно, турбогибридный силовой агрегат на 367 л.с. Кроме того, машине достанутся адаптивные амортизаторы и система полного привода Quattro.

Когда такой автомобиль может появиться в продаже и появится ли вообще пока неизвестно.