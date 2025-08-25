ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение популярного хэтчбека Toyota Corolla показалось в живом обличии

Новое поколение популярного хэтчбека Toyota Corolla показалось в живом обличии

С момента запуска актуальной серии Toyota Corolla прошло уже семь лет и сейчас эта популярная модель ожидает серьезной модернизации.

Ожидается, что премьера следующей генерации «Короллы» состоится в 2026 году и будет приурочено к 60-летию этой модели. От этого проекта ожидают радикальные перемены в экстерьере, а также увеличение габаритов и появление у машины новейших бортовых систем.

Японская пресса утверждает, что Corolla новой генерации в кузове хэтчбек увеличится в длину на 10 мм, но уменьшится в высоту на 5 мм. Ширина и колесная база должны остаться неизменными, что придаст автомобилю более вытянутый и приземистый силуэт. 

Рендер Toyota Corolla нового поколения (кузов хэтчбек)

В машине реализуют новое поколение дизайна Toyota, известное как «Hammerhead». Вместе с ним 5-дверка может примерить более мускулистые линии кузова, а также узкие фары, спортивные бамперы, пластиковый обвес на порогах и выпуклые задние фонари.

Ожидается, что внутри автомобиля будет установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, работающая в одной связке центральным дисплеем аналогичной диагонали. Планировка салона должна оказаться близка к Camry, а сиденья получат более выраженную боковую поддержку. 

Рендер Toyota Corolla нового поколения (кузов хэтчбек)

В арсенал будущей «Короллы» могут включить бортовые программные платформы Toyota Arene, поддерживающие беспроводные обновления и интеграцию смартфонов. 

Мощностные характеристики 5-дверке обеспечит 1,5-литровый мотор Toyota, который будет предлагаться как в атмосферной, так и «наддувной» конфигурациях. Этот ДВС способен работать также в гибридном и подключаемом гибридном вариантах, которые обеспечат машине сокращение расхода топлива примерно на 10% и дальность хода свыше 2 тысяч км.

