Простой, дешевый и надежный седан Honda может обрести спортивный облик и перейти на новую платформу

Один из самых недорогих автомобилей в линейке компании Honda – седан City – готовится перейти в новое поколение. Машина, положенная развивающимся странам, известна своей большой популярностью благодаря надежной и простой конструкции, а также невысокой цене.

Недавно Honda анонсировала запуск новой платформы PF2, которая должна заметно расширить возможности по гибридизации ее автомобилей, а также сделать машины, построенные на ней, более недорогими для компании.

Ожидается, что аналогичная платформа ляжет в основу и нового седана City, премьера которого запланирована на 2028 год.

Honda City нового поколения (неофициальный рендер)

Накануне независимый дизайнер «Theottle» выпустил серию рендерных изображений этой 4-дверки, примерив на эту бюджетную модель более спортивный внешний облик.

Согласно концепт-артам, автомобиль может приобрести стиль, схожий с бестселлером Civic. В арсенал седана войдет решетка радиатора с воздухозаборником в форме сетки, более узкие и агрессивные фары, а также бамперы с имитацией крупных вырезов по краям.

Задняя часть машины, судя по рендерам, будет перекликаться с передней, и получит горизонтальные фонари и бампер с динамичными линиями.

Honda City нового поколения (неофициальный рендер)

Благодаря переходу на новую платформу PF2, которая совместима как с бензиновыми двигателями, так и аккумуляторами, новый City будет преимущественно оснащаться гибридной силовой установкой, но ее характеристики пока не раскрываются.

Впоследствии эта же «тележка» ляжет в основу других новых бюджетных моделей Honda, в том числе нового компактного и 7-местного кроссовера, а также полностью электрического SUV.