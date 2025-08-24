Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении ультрафутуристичный стиль

Седан Hyundai Elantra, располагающийся на ступеньке выше знаменитой в России модели Solaris, сейчас пребывает уже в седьмой по счету генерации и предлагается в ней уже на протяжении более пяти лет.

Недавно корейский автопроизводитель вывел на тесты восьмое поколение «Элантры», которое, как ожидается, будет отличаться более авангардным экстерьером и интерьером, а также получит новейшие технологии.

Цифровой дизайнер «NYMammoth» выложил в интернет первые концептуальные арты совершенно новой Elantra, судя по которым корейская 4-дверка приобретет узкие дневные ходовые огни и прямоугольные основные блоки фар, а также многоуровневую решетку радиатора.

Спекулятивный рендер нового поколения Hyundai Elantra

Кроме того, машине достанется другой бампер, более покатая линия крыши и, вероятно, по-новому оформленные задние фонари и крышка багажника.

Внутри новой Elantra ждут появления новейшей информационно-развлекательной системы Pleos Connect с большим сенсорным экраном и пользовательским интерфейсом, имитирующим смартфон.

Мощностные характеристики реформенного седана Hyundai C-класса пока не раскрыты, но, вероятно, он сохранит текущую конфигурацию двигателей. Сейчас такие четырехдверки предлагаются с 1,6-литровым 4-цилиндровым турбомотором Smartstream и гибридной силовой установкой, построенной вокруг этого же ДВС.

В новом поколении продавать Elantra будут также в высокопроизводительной модификации от ателье «N». Таким машинам, по слухам, окажется положен 2,5-литровый «наддувный» двигатель мощностью почти 300 лошадиных сил.

Премьера новой «Элантры» запланирована на следующий год.