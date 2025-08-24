ДомойАвтоновости сегодняСедан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении ультрафутуристичный стиль

Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении ультрафутуристичный стиль

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
20250116090214 iShot 2025 01 15 09

Седан Hyundai Elantra, располагающийся на ступеньке выше знаменитой в России модели Solaris, сейчас пребывает уже в седьмой по счету генерации и предлагается в ней уже на протяжении более пяти лет.

Недавно корейский автопроизводитель вывел на тесты восьмое поколение «Элантры», которое, как ожидается, будет отличаться более авангардным экстерьером и интерьером, а также получит новейшие технологии. 

Цифровой дизайнер «NYMammoth» выложил в интернет первые концептуальные арты совершенно новой Elantra, судя по которым корейская 4-дверка приобретет узкие дневные ходовые огни и прямоугольные основные блоки фар, а также многоуровневую решетку радиатора. 

55028 23675 1620 1 1
Спекулятивный рендер нового поколения Hyundai Elantra

Кроме того, машине достанется другой бампер, более покатая линия крыши и, вероятно, по-новому оформленные задние фонари и крышка багажника.

Внутри новой Elantra ждут появления новейшей информационно-развлекательной системы Pleos Connect с большим сенсорным экраном и пользовательским интерфейсом, имитирующим смартфон. 

250824 29285 31 QlMy6

Мощностные характеристики реформенного седана Hyundai C-класса пока не раскрыты, но, вероятно, он сохранит текущую конфигурацию двигателей. Сейчас такие четырехдверки предлагаются с 1,6-литровым 4-цилиндровым турбомотором Smartstream и гибридной силовой установкой, построенной вокруг этого же ДВС. 

В новом поколении продавать Elantra будут также в высокопроизводительной модификации от ателье «N». Таким машинам, по слухам, окажется положен 2,5-литровый «наддувный» двигатель мощностью почти 300 лошадиных сил.

Премьера новой «Элантры» запланирована на следующий год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammmoth

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors...

Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado:...

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

На продажу выставили самый дешевый «Гелендваген»

Hyundai готовит для своих будущих моделей новый дизайн...

Для нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Новый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Новый кроссовер Suzuki, который положит на лопатки Renault...

Кроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее...

Родной брат Kia Sportage от Hyundai может получить...

Mitsubishi представила новое поколение Delica Mini

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+