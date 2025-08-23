Hyundai готовит для своих будущих моделей новый дизайн интерьера 

Hyundai готовится отойти от использования устаревшего дизайна интерьера в своих моделях и полностью перейти на новое оформление салона. Реализовать задумку собираются в новых поколениях популярных автомобилей компании – Tucson и Avante, которые появятся в продаже в ближайшие годы.

Совершенно новый дизайн интерьера для своих будущих моделей «Хендэ» представит уже совсем скоро. Предполагается, что он будет похож на тот, что используется в автомобиле Electo, положенный исключительно китайскому рынку. Но с рядом доработок.

Electo, напомним, оснащается бесшовным 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K. Он служит одновременно экраном мультимедийной системы и тачскрином для переднего пассажира. Приборная панель машины представляет узкий экран с самой важной информацией, отдаленный от водителя ближе к лобовому стеклу.

Ожидается, что в новых Tucson и Avante в этот монитор будет вшито программное обеспечение Pleos Connect, представленное Hyundai Group ранее в этом году. Оно использует операционную систему на базе Android с интуитивно понятным интерфейсом, похожим на тот, что применяется в смартфонах.

Концепт мультимедийной системы Hyundai на базе ОС Pleos

В арсенал новой мультимедийной системы может войти новейший интеллектуальный помощник Gleo AI, который сможет анализировать даже самые сложные голосовые команды, распознавая и управляя различными неосновными функциями автомобиля одновременно.

Презентация новых Hyundai Tucson и Hyundai Avante, в которых должен дебютировать новый интерьер, разработанный дизайнерами и эргономистами компании, запланирована на середину 2026 года.