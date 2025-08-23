ДомойАвтоновости сегодняДля нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Для нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Текст: Михаил Романченко
Кроссовер Dacia Duster нового поколения дебютировал в конце 2023 года и оказался не менее популярен, чем все его предшественники. Автомобиль быстро стал объектом интереса для различных независимых тюнинг-компаний, а недавно одна из них (фирма «H&R»), подготовила для этого «паркетника» необычную доработку.

Речь идет о лифт-комплекте, который добавляет к стандартным 209 мм дополнительные миллиметры за счет ряда хитрых изменений.

Dacia Duster 3 поколения с пружинами H&R

Что интересно, стандартные амортизаторы «Дастера» остаются на своих местах. Дополнительный дорожный просвет появляется за счет пружин с особыми характеристиками, которые не только не оказывают влияние на управляемость автомобиля и на его полезную нагрузку, но и делают машину гораздо выше.

Прибавка к стандартному клиренсу составляет сразу 25 мм. Немецкая фирма, придумавшая лифт-комплект для Duster, утверждает, что несмотря на значительное увеличение дорожного просвета ездовой комфорт машины остается непревзойденным и подходящим даже для дальних поездок. 

Dacia Duster 3 поколения с пружинами H&R

Дополнительно к новым пружинам «H&R» предлагает для «Дастера» опциональный пакет «Trak+», включающий в себя специальные проставки, благодаря которым можно выровнять колесные диски по краям крыльев с точностью до миллиметра. 

Все комплектующие тюнинг-ателье имеют необходимые сертификаты и позволят владельцам модернизированных машин без проблем пройти строгий немецкий техосмотр.

Стоимость пружин для Duster составит 426 евро (40 тысяч рублей), а проставок – от 78 евро (7 тысяч 400 рублей). 

Фото:H&R

