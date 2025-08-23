Новый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

ДомойАвтоновости сегодняНовый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

Текст: Алексей Шмидт
rendering all new 2027 audi q7 rocks the split headlights tiny door handles like a boss 256085 7 1

Кроссовер Audi Q7 увидел свет ровно 25 лет назад на автомобильной выставке в немецком Франкфурте. В основу крупного вседорожника легла платформа моделей VW Touareg и Porsche Cayenne. Спустя 10 лет Q7 перебрался во второе поколение, которое с тех пор несколько раз обновлялось, но сам автомобиль так и не дорос до третьей генерации. По крайней мере пока.

По новой информации, раскрытой немецкой прессой, Audi находится на завершающей стадии подготовки нового Q7. Ожидается, что реформенный кроссовер появится уже в 2026 году. И машину ждут существенные перемены во внешнем виде.

На днях потенциальные изменения в дизайне Audi Q7 предсказал известный независимый художник «Avarvarii», опубликовавший первые рендеры этого кроссовера нового поколения на своих страницах в соцсетях.

GyUAgrDWAAI2HBB
Новый Audi Q7 (неофициальный рендер)

Автор изображений полагает, что в свежей генерации популярный семейный «паркетник» из Ингольштадта примерит более смелый и дерзкий внешний облик, а также будет в буквальном смысле «напичкан» технологиями.

Ожидается, что новинке «Ауди» окажутся положены раздельные фары, верхний блок которых будет отведен под узкие ДХО, а нижнему кластеру предстоит отвечать за головной свет.

Решетка радиатора станет заметно крупнее и сменит внутреннее наполнение, бамперы примерят новый вид, а задние фонари выполнят в форме бумерангов и соединят друг с другом светящейся перемычкой. 

GyUAgrdW8AMLU9s
Новый Audi Q7 (неофициальный рендер)

Дополнить общий образ машины предстоит дверным ручкам, установленным в нетрадиционном месте – рядом с окнами.

О технической составляющей нового Audi Q7 сейчас можно лишь строить догадки, но инсайдеры из Германии полагают, что машину будут продавать с гибридным мотором V7 и твин-турбированным двигателем V8. Их мощность станет известна лишь ближе к премьере автомобиля, запланированной на следующий год.

Фото:Avarvarii

