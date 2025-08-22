ДомойАвтоновости сегодняМини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Mercedes Benz Baby G Wagen Render 1 3

Mercedes-Benz собирается выпустить компактный внедорожник, который расположится на ступеньку ниже легендарного G-Class. Сейчас этот проект называют Little G и «Мини-Гелик», но окончательное имя машины еще не определено. Однако уже известно, когда она поступит в продажу.

Как пишут европейские СМИ, дилеры Mercedes-Benz готовятся начать реализацию нового внедорожника компании в 2027 году. Если эта информация подтвердится, то официальный показ машины может состояться в конце 2026 года. 

Mini Mercedes G Class GLG teaser 1
Официальный тизер нового внедорожника Mercedes-Benz

Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно, но ранее Mercedes выложил в интернет его тизерное изображение. Судя по той картинке, новинке достанется оквадраченный кузов, который будет пересекаться с оригинальным «Гелендвагеном».

Mercedes Benz Baby G Wagen Render 1 2
Неофициальный рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

Портал «Motortrend» полагает, что помимо резких линий и брутальных черт компактную версию G-Class наделят современной светодиодной оптикой, необычной решеткой радиатора, состоящей из множества трехлучевых звезд, а также широким пластиковым обвесом на арках и порогах.

Изначально предполагалось, что машина будет полноценным электромобилем, но падение спроса на такой вид техники заставил руководство Mercedes-Benz задуматься о перспективах внедорожника.

Mercedes Benz Baby G Wagen Render 2 1
Неофициальный рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

С большой долей вероятности новинку постараются сделать мягким-гибридом, который будет использовать помимо ДВС 48-вольтовый стартер-генератор. Электрическая силовая установка не исключена, но, скорее всего, появится в гамме модели чуть позже. 

В качестве платформы для внедорожника могут задействовать модульную архитектуру MMA. В электрической модификации машине обещают запас хода до 500 км.

Сколько будет стоить автомобиль пока неизвестно, но в качестве отправной точки западные журналисты называют сумму в 55 тысяч долларов (от 4,4-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motortrend, Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Новый кроссовер Suzuki, который положит на лопатки Renault...

Кроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее...

Родной брат Kia Sportage от Hyundai может получить...

Mitsubishi представила новое поколение Delica Mini

Новый рамный внедорожник Nissan Xterra против Toyota 4Runner...

Пикап Toyota Tacoma превратили в вездеход для путешествий...

Владельцы BMW не пользуются поворотниками не только в...

Китайский «Гелендваген» вот-вот начнут продавать в Германии

Роскошный китайский седан лучше Mercedes S-Class обещают привезти...

Дешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в...

Новый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land...

Самый известный кроссовер Porsche показан с новым дизайном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+