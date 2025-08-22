Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Mercedes-Benz собирается выпустить компактный внедорожник, который расположится на ступеньку ниже легендарного G-Class. Сейчас этот проект называют Little G и «Мини-Гелик», но окончательное имя машины еще не определено. Однако уже известно, когда она поступит в продажу.

Как пишут европейские СМИ, дилеры Mercedes-Benz готовятся начать реализацию нового внедорожника компании в 2027 году. Если эта информация подтвердится, то официальный показ машины может состояться в конце 2026 года.

Официальный тизер нового внедорожника Mercedes-Benz

Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно, но ранее Mercedes выложил в интернет его тизерное изображение. Судя по той картинке, новинке достанется оквадраченный кузов, который будет пересекаться с оригинальным «Гелендвагеном».

Неофициальный рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

Портал «Motortrend» полагает, что помимо резких линий и брутальных черт компактную версию G-Class наделят современной светодиодной оптикой, необычной решеткой радиатора, состоящей из множества трехлучевых звезд, а также широким пластиковым обвесом на арках и порогах.

Изначально предполагалось, что машина будет полноценным электромобилем, но падение спроса на такой вид техники заставил руководство Mercedes-Benz задуматься о перспективах внедорожника.

С большой долей вероятности новинку постараются сделать мягким-гибридом, который будет использовать помимо ДВС 48-вольтовый стартер-генератор. Электрическая силовая установка не исключена, но, скорее всего, появится в гамме модели чуть позже.

В качестве платформы для внедорожника могут задействовать модульную архитектуру MMA. В электрической модификации машине обещают запас хода до 500 км.

Сколько будет стоить автомобиль пока неизвестно, но в качестве отправной точки западные журналисты называют сумму в 55 тысяч долларов (от 4,4-миллиона рублей).