Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

В 2018 году в линейке моделей Hyundai появился кроссовер Nexo. Его изюминкой стал водородный двигатель, работающий на топливных элементах. Несмотря на свою инновационность машина провалилась в продажах. К примеру за весь прошлый год Nexo был реализован в мире в количестве менее 3 тысяч единиц.

Несмотря на очевидно убыточный проект в Hyundai от него не отказались. Более того, этой весной компания сменила поколение Nexo. И дела модернизированного водородного SUV пошли заметно лучше.

Hyundai Nexo нового поколения

Согласно официальной статистике, в июле корейский автопроизводитель продал 1 тысячу 1 экземпляр кроссовера Nexo, что стало месячным рекордом для этой модели в ее истории. Прирост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года оказался колоссальным – 203 процента!

Показатель за один месяц превысил результат в 725 реализованных машин, которые были проданы в общей сложности в период с января по июнь. Отдельные дилеры Hyundai отмечают ажиотажный интерес к этой модели компании и даже не успевают покрывать его складскими запасами.

Напомним, с переходом в новое поколение Nexo полностью сменил дизайн экстерьера и интерьера, но компоновочная часть машины осталась без изменений.

Под капотом автомобиля установлен водородный силовой модуль, который передает крутящий момент на переднюю ось. Максимальная отдача силовой установки Nexo, работающей на топливных элементах, составляет 190 кВт (258 л.с.).

Вкупе с тяговым электромотором она разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 7,8-секунды и способна обеспечивать ему максимальную скорость до 179 километров в час. Три водородных баллона и компактный аккумулятор на 2,64 кВт/ч позволяют машине проезжать без дозаправки свыше 700 километров.