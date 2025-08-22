ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее и экономичнее

Кроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее и экономичнее

Текст: Алексей Шмидт
Кроссовер CR-V появился в гамме японского автопроизводителя Honda в далеком 1995 году. В 2022-м году японцы представили актуальное на сегодняшний день шестое поколение этой модели.

Но оставаться ему на рынке, похоже, остается недолго, ведь в «Honda» уже работают над новой генерацией этой модели. О том, каким оно может оказаться, на днях рассказали японские инсайдеры.

Портал «Mag-X» выложил на страницах своего глянцевого журнала первое изображение нового CR-V (заглавное изображение), предположив, что бестселлер Honda переживет серьезные перемены в экстерьере.

Honda CR-V нового поколения (рендер)

Машине обещают новое оформление «передка» с другими фарами, отсутствующей как таковой решеткой радиатора, функцию которой возьмет на себя широкий нижний воздухозаборник в бампере, а также оквадраченные колесные арки и скрытые в кузове ручки дверей. 

Кузов автомобиля может сменить прежний силуэт с длинной крыше на более покатое заднее стекло, что придаст ему форму, схожую с Toyota RAV4. 

В обновленной версии Honda CR-V полностью перейдет на гибридную технологию. Специально для этого в «Хонде» сейчас работают над совершенно новой силовой установкой, которая повысит топливную экономичность модели как минимум на 10%. 

Официальный план Honda на электрические и гибридные модели до 2030 года

Официальная премьера нового Honda CR-V, по слухам, должна состояться уже в 2027 году. Кроссовер опередит смену генерации другой ключевой для компании модели – Honda Civic, которая также должна получить под капот новейший гибридный силовой агрегат. 

