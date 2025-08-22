Родной брат Kia Sportage от Hyundai может получить в новом поколении неузнаваемый дизайн

Вслед за родственным Kia Sportage перехода в свежее поколение ожидает Hyundai Tucson. Популярный компактный «паркетник» южнокорейской марки испытывают на дорогах общего пользования в виде закамуфлированных прототипов с начала 2025 года, а дебюта машины ждут в 2026-м.

Журналисты и дизайнеры американского портала «Motor1» взяли за основу фотографии тестовых Tucson и подготовили свежие рендеры этого автомобиля. Если верить получившимся изображениям, в новом поколении родственный Kia Sportage кроссовер от Hyundai может приобрести неузнаваемую внешность.

От плавных линий кузова предыдущего Tuscon не останется и следа. Спереди машине может достаться сплошной светодиодный фонарь и основные блоки фар, расположенные ниже.

Рендер Hyundai Tucson нового поколения

Корма «паркетника» должна приобрести узкие фонари и крутые задние борта, что обеспечит автомобилю больше свободного пространства в багажнике, а боковины примерят потайные дверные ручки и колесные диски футуристичного дизайна.

Габариты нового Tucson имеют шансы незначительно увеличиться, но останутся в пределах размеров машин C-сегмента.

Мультимедийная система Hyundai Pleos

В салоне кроссовера обещает разместиться новая операционная система Pleos, которая будет иметь подключение к интернету и получит интеграцию с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта Gleo.

От внутреннего убранства Tucson нового поколения ждут больших дисплеев и практичности.

Hyundai Tucson актуального поколения

Механические изменения в кроссовере могут свестись к его переходу полностью на электрифицированные двигатели. В арсенал машины должны войти «мягкие», классические и подключаемые гибриды. В частности, ожидается, что последняя версия окажется способна исключительно на электротяге проезжать до 100 км.

Кроме того, ходят слухи, что новый Tucson обзаведется высокопроизводительной модификацией от подразделения «N», в которой мощность его гибридной силовой установки достигнет 300 лошадиных сил.