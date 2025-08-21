ДомойАвтоновости сегодняПикап Toyota Tacoma превратили в вездеход для путешествий на край света

Пикап Toyota Tacoma превратили в вездеход для путешествий на край света

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
white toyota tacoma has enough black and red accessories for an end of the world journey 1 1

Пикап Toyota Tacoma появился 35 лет назад как модифицированная версия модели Hilux на рынке США. С тех пор автомобиль неизменно продается в Штатах, где пользуется очень высокой популярностью как среди покупателей, так и среди различных тюнинг-компаний.

Одна из них – Westcott Designs, базирующаяся в Финиксе (штат Аризона). Гаражные мастера представили свой новый проект на базе Tacoma, получивший индекс N400.

Заявлено, что прошедший модернизацию японский утилитарник готов отправить своего водителя и пассажиров в путешествие по самым непроходимым местам планеты.

white toyota tacoma has enough black and red accessories for an end of the world journey 21 1
Toyota Tacoma без доработок

В основу Toyota Tacoma N400 лег обычный пикап, оснащенный 2,4-литровым турбомотором i-Force, а не гибридной силовой установкой i-Force Max. 

Дополнения, которые достались машине, включили: палатку на крыше от компании Sterlong Adventure Co, экспедиционный багажник от Westscott Designs, передний бампер Chassis Unlimited Prolite с буксировочными крюками, специальные фары и колесные диски Black Rhino Wheel Shogun с вылетом +20, обутые в широкие покрышки Toyota Open Country R/T Trail для бездорожья.

1 1 6
Toyota Tacoma с комплектом доработок от Westcott Designs

Но даже это еще не все. Переделке подверглась вся ходовая часть пикапа. Машине достались четырехгаллонные газовые баллоны RotopaX и 1,5-дюймовые задние пружины компании Dirt King.

Дополнили образ практичного «проходимца» тент Openroad 270 Plus и набор светодиодной подсветки, установленный на крыше. 

Стоимость пакета доработок для Toyota Tacoma не раскрывается, но известно, что такую машину уже получил в распоряжение один заказчик. 

Фото:Westcott Designs, Toyota

