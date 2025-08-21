Владельцы BMW не пользуются поворотниками не только в России

В России существует распространенный стереотип: водители BMW при перестроениях стараются избегать использования сигналов поворота.

О том, что «бмвисты» не пользуются поворотниками, ходит много шуток, но, как показало недавнее исследование, это странное поведение на дорогах владельцев автомобилей баварской марки затрагивает не только нашу страну.

Маркетологи BMW напоминают владельцам BMW пользоваться поворотниками

Портал «Discover Cars» попытался выяснить, водители каких автомобильных марок реже всего используют указатели поворота.

Для этого в одном небольшом европейском городе были выставлены студенты летней маркетинговой школы компании «Match». Их попросили провести на оживленных перекрестках не менее 90 минут, наблюдая за каждым проезжающим автомобилем и записывая увиденное.

В общей сложности в исследование были занесены 1 тысяча 493 машины. Затем из общего числа автомобилей были выбраны те, что во время маневра не включили поворотники. Их отправили в отдельную группу, где подсчитали машины каждой марки.

Селектор включения указателя поворота на BMW

Оказалось, что чаще всего не пользовались указателями поворота именно водители BMW (в 19,3%). Следом по этому показателю расположились владельцы Mercedes-Benz (14,7%), а замкнули тройку обладатели машин Renault (14,5%).

Далее в этом исследовании выстроились по убыванию водители: Audi (13,8%), Opel (12,7%), Volkswagen (9,3%), Volvo (7,7%), Toyota (7,6%), Honda (6,9%) и Peugeot (6,7%).