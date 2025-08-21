ДомойАвтоновости сегодняВладельцы BMW не пользуются поворотниками не только в России

Владельцы BMW не пользуются поворотниками не только в России

Текст: Алексей Шмидт
bmw 7 series i7 m70 gallery image impressions 02 1920 1.jpg.asset .1680613702331 1 1

В России существует распространенный стереотип: водители BMW при перестроениях стараются избегать использования сигналов поворота. 

О том, что «бмвисты» не пользуются поворотниками, ходит много шуток, но, как показало недавнее исследование, это странное поведение на дорогах владельцев автомобилей баварской марки затрагивает не только нашу страну. 

2020 BMW 5 Series copy 1
Маркетологи BMW напоминают владельцам BMW пользоваться поворотниками

Портал «Discover Cars» попытался выяснить, водители каких автомобильных марок реже всего используют указатели поворота.

Для этого в одном небольшом европейском городе были выставлены студенты летней маркетинговой школы компании «Match». Их попросили провести на оживленных перекрестках не менее 90 минут, наблюдая за каждым проезжающим автомобилем и записывая увиденное. 

В общей сложности в исследование были занесены 1 тысяча 493 машины. Затем из общего числа автомобилей были выбраны те, что во время маневра не включили поворотники. Их отправили в отдельную группу, где подсчитали машины каждой марки.

BMW Turn Signal 1
Селектор включения указателя поворота на BMW

Оказалось, что чаще всего не пользовались указателями поворота именно водители BMW (в 19,3%). Следом по этому показателю расположились владельцы Mercedes-Benz (14,7%), а замкнули тройку обладатели машин Renault (14,5%).

Далее в этом исследовании выстроились по убыванию водители: Audi (13,8%), Opel (12,7%), Volkswagen (9,3%), Volvo (7,7%), Toyota (7,6%), Honda (6,9%) и Peugeot (6,7%).

Фото:BMW

