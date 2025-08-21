ДомойАвтоновости сегодняДешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в 2026 году

Дешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в 2026 году

Текст: Ростислав Архипов
Volkswagen ознаменовал свой выход в сегмент компактных кроссоверов в 2021 году выпуском Taigun. Машина была разработана на платформе MQB A0-IN и представляла собой бюджетную модель, главным конкурентом которой является Hyundai Creta.

Спустя почти четыре года после своего появления в продаже Taigun пройдет через первое обновление, запланированное на начало 2026 года.

VW Taigun 1160x653 1
Актуальный Volkswagen Taigun

С рестайлингом реформенный «паркетник» VW обещает незначительно поменяться внешне, а также приобрести расширенное техническое оснащение.

В арсенал обновленного кроссовера, скорее всего, войдет объемный перечень водительских электронных помощников, а также более качественная отделка салона и увеличенный набор опций.

Немецкий вседорожник может приобрести беспроводную зарядку для смартфона, мультимедийную систему с поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, увеличенную полностью цифровую комбинацию приборов, электрический люк в крыше, вентилируемые и обогреваемые передние кресла и многое другое.

VW Taigun 2 1160x653 1
Актуальный Volkswagen Taigun

Существующая линейка двигателей машины может сохраниться. Сейчас Taigun предлагается на индийском рынке с 1- и 1,5-литровыми турбированными бензиновыми двигателями, работающими в паре с механической и автоматической трансмиссиями. 

Единственным важным изменением в механике модели может стать замена 6-скоростного «автомата», положенного только для варианта «Тайгун» с литровым «атмосферником», на 8-диапазонную АКПП.

Фото:Volkswagen

