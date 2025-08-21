Новый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land Rover Defender

Последние SUV-модели компании Hyundai заметно отличались от всего того, что корейский автопроизводитель делал раньше.

Сначала был представлен вседорожник Santa Fe нового поколения, который отличился брутальной внешностью и частичным сходством с Land Rover Defender, а затем по тем же лекалам был скроен более крупный Palisade.

Прототип нового поколения Hyundai Tucson

Теперь же пережить аналогичную трансформацию предстоит самому небольшому SUV из них – Tucson. Ожидается, что реформенный компакт Hyundai поступит в продажу во второй половине 2026 года. Тестовые экземпляры машины уже выехали на первые испытания.

Как пишет британское издание «Autocar», новому Tucson предстоит получить схожий дизайн с Land Rover Defender, как ранее это произошло со свежими Santa Fe и Palisade.

Машине достанется интерьер нового поколения, но с уменьшенным дисплеем мультимедийной системы и увеличением количества физических кнопок в целях безопасности.

Благодаря трансформации кузова объем внутреннего пространства автомобиля должен увеличиться. В частности объем багажного отделения может превысить нынешние 620-литров.

Варианты силовых агрегатов, по слухам, будут повторять те, что сейчас использует более крупный Hyundai Santa Fe. Он, напомним, предлагается либо с 1,6-литровым турбо-гибридным бензиновым мотором на 212 лошадиных сил, либо с подключаемым гибридом на 249 л.с.