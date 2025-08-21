ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land Rover Defender

Новый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land Rover Defender

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
hyundai tucson 2026 autocar render front quarter static 1

Последние SUV-модели компании Hyundai заметно отличались от всего того, что корейский автопроизводитель делал раньше. 

Сначала был представлен вседорожник Santa Fe нового поколения, который отличился брутальной внешностью и частичным сходством с Land Rover Defender, а затем по тем же лекалам был скроен более крупный Palisade.

hyundai tucson 2026 camo front quarter 1
Прототип нового поколения Hyundai Tucson

Теперь же пережить аналогичную трансформацию предстоит самому небольшому SUV из них – Tucson. Ожидается, что реформенный компакт Hyundai поступит в продажу во второй половине 2026 года. Тестовые экземпляры машины уже выехали на первые испытания.

Как пишет британское издание «Autocar», новому Tucson предстоит получить схожий дизайн с Land Rover Defender, как ранее это произошло со свежими Santa Fe и Palisade.

Машине достанется интерьер нового поколения, но с уменьшенным дисплеем мультимедийной системы и увеличением количества физических кнопок в целях безопасности.

hyundai tucson 2026 camo rear quarter 1
Прототип нового поколения Hyundai Tucson

Благодаря трансформации кузова объем внутреннего пространства автомобиля должен увеличиться. В частности объем багажного отделения может превысить нынешние 620-литров. 

Варианты силовых агрегатов, по слухам, будут повторять те, что сейчас использует более крупный Hyundai Santa Fe. Он, напомним, предлагается либо с 1,6-литровым турбо-гибридным бензиновым мотором на 212 лошадиных сил, либо с подключаемым гибридом на 249 л.с.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Autocar

Читайте также:

Последние новости:

Роскошный китайский седан лучше Mercedes S-Class обещают привезти...

Дешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в...

Самый известный кроссовер Porsche показан с новым дизайном...

Первый электрический пикап Honda показался в товарном обличии

Toyota выпустит трехрядный кроссовер-электрокар

В России стартовали продажи самого ненадежного автомобиля по...

Не такой как все Toyota Land Cruiser появится...

Новый Chevrolet Onix сделают из бюджетного хэтчбека Hyundai

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson удивит неожиданным дизайном

Популярную практичную Toyota засняли вблизи перед дебютом нового...

Toyota выпустит абсолютно новый легковой пикап на базе...

Минивэн Toyota Sienta превратился в микро-спальню на колесах

Новый кроссовер Renault Aurora 2 обещает сразиться за...

Долгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и...

Новый Mercedes-Benz GLC навяжет борьбу электрическим Porsche Macan...

Старый Subaru Forester научили обгонять Nissan GT-R и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+