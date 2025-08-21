Первый электрический пикап Honda показался в товарном обличии

Honda, как и другие мировые автопроизводители, активно смотрит в сторону электрификации. Не так давно компания представила концепцию Zero, в которой у японской марки появится сразу несколько электрокаров. Но впоследствии этот список может быть серьезно расширен. И одним из главных претендентов на то, чтобы оказаться в нем, является пикап.

О потенциальной возможности выпуска электрического утилитарника недавно рассказали представители австралийского офиса «Хонды». Местный портал «Chasing Cars» проконсультировался с цифровым художником «Theottle», воссоздав внешность нового батарейного пикапа Honda.

Рендер нового электрического пикапа Honda

Авторы изображений полагают, что автомобиль может получить черты внешности, заложенные концептами Honda Zero Series с их необычной пиксельной оптикой, высокими капотами, потайными дверными ручками и рельефными бамперами.

Ключевыми особенностями машины может стать высокий клиренс и «зубастые» покрышки для повышения внедорожных качеств. Лючок зарядки расположится прямо за передним колесом с правой стороны кузова, а задние фонари будут выполнены в форме буквы «U».

На рендерах видно, что машина оснащена многорычажной независимой задней подвеской, похожей на конструкцию той, что используется в пикапе с ДВС Honda Ridgeline.

Рендер нового электрического пикапа Honda

Самое сложное для прогнозирования скрывается под капотом этого виртуального автомобиля. Honda еще не представила ни одной модели из линейки Zero Series, но можно ожидать, что все они будут комплектоваться двумя электромоторами мощностью около 200 кВт или 272 лошадиные силы и 500 Нм. Запас хода таких машин может достигнуть 500 км.

Презентация нового пикапа Honda, работающего на электротяге (если проект будет одобрен), состоится через несколько лет.