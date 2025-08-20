Toyota выпустит трехрядный кроссовер-электрокар

Toyota считается бесспорным лидером в области гибридных автомобилей, фактически изобретя эту технологию с моделью Prius, но, как ни парадоксально, отставая от конкурентов в производстве электрокаров.

По слухам, пришедшим из Японии, компания разрабатывает новый трехрядный электрокар, который будет конкурировать с такими моделями как Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Подробности об этом проекте пока скудны, но некоторые детали все же известны.

Toyota собирается ворваться в сегмент, где сейчас очень мало вместительных моделей. Речь идет о кроссовере, который окажется тесно связан с Subaru. Оба автопроизводителя уже сотрудничали в области электрокаров и спорткупе (проекты bZ4X и Solterra, а также GR86 и BRZ соответственно), поэтому продолжение их партнерства выглядит вполне логичным.

Концепт Toyota bZ5X

Никаких технических или визуальных подробностей о новой модели «Тойота» пока нет. Кроме того, сейчас непонятны даже сроки запуска такого автомобиля в производство. Впрочем, скорее всего, это произойдет как минимум через пару лет.

А вот где будет осуществляться выпуск машины уже плюс-минус известно. Сборкой нового 3-рядного батарейного SUV японской марки займется завод Toyota в Джорджтауне (штат Кентукки).

С выходом в продажу новинка японского автопроизводителя навяжет борьбу за покупателей не только Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, но и Rivian R1S и даже Tesla Model X.