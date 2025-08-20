ДомойАвтоновости сегодняВ России стартовали продажи самого ненадежного автомобиля по версии британцев

В России стартовали продажи самого ненадежного автомобиля по версии британцев

Текст: Михаил Романченко
2024 nissan juke facelift 5 1

Nissan продал свой завод в России и перестал поставлять автомобили в нашу страну еще несколько лет назад, но его продукция отсюда никуда не делась. А недавно в РФ вернулась одна из самых экстравагантных машин этого японского автопроизводителя, которую не так давно назвали наиболее ненадежной в Великобритании.

Речь идет о Nissan Juke. Компактный кроссовер известен своим необычным дизайном. И не только.

2024 02 2024 nissan juke facelift 10 1
Nissan Juke 2025

«Джук» считается одним из самых «ломучих» машин в мире. К примеру, в недавнем исследовании британского издания «WhatCar» эта модель заняла первое место в списке наиболее проблемных машин в 2025 году. Juke заработал рейтинг надежности в 50% из 100 возможных.

Утверждается, что его владельцы в «Туманном Альбионе» чаще всего жалуются на неисправности его аккумуляторной батареи, двигателя и тормозной системы.

2024 nissan juke facelift 3 1

В России сейчас предлагается второе поколение Nissan Juke. Машины ввезены в страну из Европы. В каждом из нескольких случаев продавцом выступает частное лицо.

Автомобили комплектуются литровым бензиновым турбомотором на 114 лошадиных сил, ассистирует которому роботизированная коробка передач и система переднего привода. 

2024 nissan juke facelift 1 1

Порядок цен на этот кроссовер в России выглядит следующим образом. За вариант, ввезенный по параллельному импорту из Эстонии, сейчас просят 2 миллиона 490 тысяч рублей, в то время как Juke, приехавший в РФ из Германии, стоит 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Фото:Nissan

