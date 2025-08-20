Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson удивит неожиданным дизайном

Компания Hyundai приступила к финальной стадии тестов прототипа нового поколения Tucson, который может заметным образом отличиться от всех своих предшественников с точки зрения внешности.

Студия дизайна «Gotcha Cars», взяла за основу собственного концепт-арта нового Tucson шпионские снимки этой модели и пришла к выводу, что реформенный корейский «паркетник» могут не узнать в свежей генерации.

Авторы рендеров прогнозируют машине совершенно иное оформление «передка» с вертикально расположенными дневными ходовыми огнями, а также бесшовный горизонтальный фонарь по центру и сложный многоуровневый бампер.

Неофициальный рендер нового Hyundai Tucson

Ранее предполагалось, что новый Tucson будет воплощать в своей внешности концепцию дизайна «Искусство стали», использованной в водородном «паркетнике» Nexo, но, судя по всему, в Hyundai отошли от этой идеи в пользу совершенно иного направления.

Концепция мультимедийной системы Hyundai Pleos

Внутри автомобиля может дебютировать совершенно новая мультимедийная система Pleos Connect, представленная ранее в этом году. В ее арсенал войдет большой центральный дисплей с соотношением сторон 16:9 и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Gleo AI.

Тестовый прототип нового Hyundai Tucson

Дизельных моторов в линейке двигателей нового Tucson не будет. Вместо этого машине могут достаться гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. Причем в случае с последними запас хода исключительно на электричестве составит более 100 километров.

Презентация нового поколения Hyundai Tucson, скорее всего, состоится в третьем квартале 2026 года.