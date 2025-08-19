Новый кроссовер Nissan Duster, который бросит вызов Hyundai Creta, появится в 2026 году

Nissan продолжает подготовку к запуску нового кроссовера, который будет построен на той же платформе, что и бестселлер Renault Duster. Тесты этой модели стартовали на прошлой неделе, а теперь об этом перспективном проекте выяснились главные подробности.

Новый кроссовер, который журналисты окрестили «Nissan Duster» (разумеется, название у машины будет абсолютно другое), составит конкуренцию таким популярным моделям своего сегмента как Kia Seltos, Hyundai Crete, Skoda Kushaq и Honda Elevate. Премьеру машины ждут в 2026 году.

Несмотря на одно и то же шасси, новинка Nissan должна заметным образом отличиться от родственного «Дастера» с точки зрения дизайна.

От японского «паркетника» ждут скульптурного капота, ярко-выраженной решетки радиатора, вдохновленной внедорожником Patrol, а также 5-спицевых легкосплавных дисков и широких колесных арок.

Как будет выглядеть интерьер машины пока неизвестно, но, вероятно, он во многом окажется схож с Duster 3 поколения.

Продавать кроссовер хотят с различными вариантами двигателей. В базовых версиях можно рассчитывать на 1,5-литровый «атмосферник», тогда как в более дорогих покупателям предложат 1- и 1,3-литровые турбомоторы.

Позже Nissan может включить в гамму моторов своей новой модели гибридную силовую установку и даже двигатель, который будет работать на природном газе (версия CNG).