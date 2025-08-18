Представлен смелый концепт-арт следующего поколения хита Toyota Corolla

Близится срок, когда самый продаваемый седан компании Toyota за всю историю марки – Corolla – будет готов к переходу в свежую генерацию. Шаг в 13-е по счету поколение сулит этому японскому бестселлеру радикальные изменения как во внешности, так и в механической части.

Предсказать первые недавно взялся независимый дизайнер «Evren Ozgun Spy Sketch», публикующий спекулятивные концепт-арты новых автомобилей на своем канале в «YouTube».

Toyota Corolla нового поколения (неофициальный концепт-арт)

Специалист по компьютерной графике полагает, что в новом поколении Toyota Corolla переживет существенные пертурбации в своей визуальной составляющей.

Переднюю часть кузова седана, к примеру, могут подогнать под формат новинок компании, таких как Camry, RAV4 и Prius актуальных поколений с их замысловатой головной оптикой, рельефным выступающим вперед бампером спереди и сзади, а также сквозными фонарями.

Toyota Corolla нового поколения (неофициальный концепт-арт)

Боковины новой «Короллы» автор изображений наделил потайными дверными ручками, которых нет даже у более дорогой 4-дверки – Camry нового поколения, а салон выполнил на собственный лад со сдвоенными экранами цифровой «приборки» и мультимедийной системы.

Интерьер Toyota Corolla нового поколения (неофициальный концепт-арт)

Внутри машины на рендерах заметно отсутствие традиционного селектора трансмиссии, место которого занимает круглая шайба.

Ходят слухи, что в новой генерации «Короллы» Toyota собирается отказаться от ДВС и перевести эту популярную модель полностью на гибридную тягу. Причем в ее основе, по слухам, может оказаться китайская технология компании BYD.

Если эта информация подтвердится, то на полностью заправленном баке и наполненной зарядом батареи новая Corolla сможет проезжать свыше 2 тысяч км.

Презентация этой новинки Toyota запланирована на 2026 год.