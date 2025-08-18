ДомойАвтоновости сегодняКороль семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел в продажу

Король семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел в продажу

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Kia сменила модельный год своего популярного семейного автомобиля Carnival и вывела машину в продажу в Южной Корее. Местный бестселлер был незначительно доработан, обзаведясь рядом новых функций.

Утверждается, что новый Kia Carnival отличается расширенным оснащением базовой комплектации. Отныне в стандартную версию этой модели (Prestige) входит система интеллектуального открытия/закрытия двери багажного отделения с электроприводом, а также электронное зеркало заднего вида. 

Kia Carnival 2026

В оснащение популярной комплектации Noblesse входит система распознавания голоса, цифровой ключ Digital Key 2 и сенсорные наружные ручки передних дверей.

Что касается более дорогого исполнения Signature, то в его арсенал вошли светодиодные задние комбинированные фонари и указатели поворотов, а также более премиальные материалы отделки салона.

Интерьер Kia Carnival 2026

Дополнительно для покупателей Carnival 2026 модельного года Kia предлагает новую премиальную систему Bose в качестве опции, начиная с комплектации Signature.

Механические перемены в обновленном «Каринвале» не предусмотрены. Продавать машину в Южной Корее будут с 3,5-литровым бензиновым мотором и 1,6-литровым турбогибридным силовым агрегатом. 

Цены на реформенный Kia Carnival стартуют на родине с отметки в 36 миллионов 360 тысяч местных вон или 2,1-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу.

Фото:Kia

