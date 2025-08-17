ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в нокаут Toyota Prado, Ford...

Новый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в нокаут Toyota Prado, Ford Everest и Isuzu MU-X

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Компания MG, известная своей бюджетной линейкой автомобилей, собирается выбраться в совершенно новый для себя сегмент авторынка, где сейчас правят бал модели Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest и Isuzu MU-X.

Информации о том, какое название получит ее новый рамный внедорожник пока нет, но известно, что продавать его будут в Австралии.

Накануне местный портал «Drive» выложил в интернет первый неофициальный рендер этой модели, подготовленный независимым художником с ником «Theottle».

Неофициальный рендер нового внедорожника MG

Если это изображение окажется правдивым, то внешне машина может получиться сильно похожей на пикап MG U9. 

У 5,5-метрового рамного утилитарника новая модель имеет шансы перенять массивную решетку радиатора и оформление головной оптики, а также частично боковины кузова.

О характеристиках новой внедорожной модели MG информации пока нет, но с большой долей вероятности автомобиль будет семиместным. В его основу ляжет рамная конструкция, а также полноценная полноприводная система.

Пикап MG U9

Под капотом ждут 2,5-литровый однотурбинный дизельный мотор, который получит пикап U9.

В MG ожидают, что за счет относительно невысокой цены их новый внедорожник сумеет обойти своих конкурентов. Узнать получится ли это у британско-китайской компании можно будет после 2027 года, когда эта новая модель должна поступить в продажу. 

Фото:Theottle
ИСТОЧНИК:Drive
  • Тэги:
  • MG

