В Китае создали дешевую альтернативу BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE

Многие покупатели мечтают о большом 7-местном вседорожнике, который будет иметь полный привод, а также стоить относительно недорого. Первые автомобили, которые приходят на ум, когда заходит речь о подобных моделях: BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и Range Rover Sport, но все они стоят баснословные деньги.

Китайский автопроизводитель SAIC Motors решил эту проблему через свой суббренд MG, выпустив на экспортный рынок вседорожник RX8.

MG RX8 2025

Речь идет о машине, длина которой составляет без малого 5-метров, а внутри может расположиться до семи человек. В отличие от европейских конкурентов автомобиль обладает рамной конструкцией и использует шасси вездехода Maxus D80.

RX8 обладает брутальным внешним видом, щеголяя 20-дюймовыми колесами и крупными светодиодными фарами, состыкованными с наполненной хромом решеткой радиатора.

Внутри автомобиля установлен 7-дюймовый монитор цифровой комбинации приборов и 10-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы, поддерживающей связку Android Auto и Apple CarPlay.

Обивка сидений машины выполнена из кожи, а передние кресла оснащены функциями электрической регулировки.

В арсенал бюджетного конкурента BMW, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover входит многозонная климатическая система, камеры периферийного зрения на 360 градусов, а также вентилируемые передние и задние тормозные диски

В качестве движущей силы RX8 использует 2-литровый бензиновый блок с турбонаддувом мощностью 224 лошадиные силы и 360 Нм, соединенный с 6-скоростным «автоматом».

Что касается ценообразования, то машина стоит гораздо дешевле обозначенных выше европейских «визави» и сейчас доступна даже в России, правда пока лишь под заказ. Цена MG RX8 у нас на рынке составляет минимум 4 миллиона 190 тысяч рублей.