В Китае создали дешевую альтернативу BMW X5, Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE

Многие покупатели мечтают о большом 7-местном вседорожнике, который будет иметь полный привод, а также стоить относительно недорого. Первые автомобили, которые приходят на ум, когда заходит речь о подобных моделях: BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и Range Rover Sport, но все они стоят баснословные деньги.
Китайский автопроизводитель SAIC Motors решил эту проблему через свой суббренд MG, выпустив на экспортный рынок вседорожник RX8.
Речь идет о машине, длина которой составляет без малого 5-метров, а внутри может расположиться до семи человек. В отличие от европейских конкурентов автомобиль обладает рамной конструкцией и использует шасси вездехода Maxus D80.
RX8 обладает брутальным внешним видом, щеголяя 20-дюймовыми колесами и крупными светодиодными фарами, состыкованными с наполненной хромом решеткой радиатора.
Внутри автомобиля установлен 7-дюймовый монитор цифровой комбинации приборов и 10-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы, поддерживающей связку Android Auto и Apple CarPlay.
Обивка сидений машины выполнена из кожи, а передние кресла оснащены функциями электрической регулировки.
В арсенал бюджетного конкурента BMW, Audi, Mercedes-Benz и Land Rover входит многозонная климатическая система, камеры периферийного зрения на 360 градусов, а также вентилируемые передние и задние тормозные диски
В качестве движущей силы RX8 использует 2-литровый бензиновый блок с турбонаддувом мощностью 224 лошадиные силы и 360 Нм, соединенный с 6-скоростным «автоматом».
Что касается ценообразования, то машина стоит гораздо дешевле обозначенных выше европейских «визави» и сейчас доступна даже в России, правда пока лишь под заказ. Цена MG RX8 у нас на рынке составляет минимум 4 миллиона 190 тысяч рублей.