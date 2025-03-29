В Индии готовят прямого конкурента рамному внедорожнику Toyota Fortuner

Toyota Fortuner является одним из самых популярных внедорожников на рынках развивающихся стран, в том числе в Индии. Машина пользуется высоким спросом благодаря своим продвинутым возможностям на бездорожье, производительному двигателю и надежности.

Недавно индийский автопроизводитель JSW MG Motor решил, что способен создать собственную альтернативу японскому вездеходу. Автомобиль собираются назвать MG Majestor и представить в ближайшее время.

Внедорожник MG Majestor

Ожидается, что дизайн и стиль новинки индийской марки будет вдохновлен внедорожником MG Maxus D90, который носит статус глобальной модели и экспортируется в другие страны.

Автомобиль обещают оснастить большой затемненной решеткой радиатора с горизонтальными планками, узкими светодиодными дневными ходовыми огнями, под которыми расположат крупные вертикальные блоки фар, а также необычными накладками на бамперах, придающими машине агрессивности.

Как будет выглядеть внутреннее убранство индийского конкурента Toyota Fortuner пока информации нет, но известно, что в набор оснащения таких машин войдут: беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше, акустическая система с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль, сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также многое другое.

Комплектовать рамную новинку MG собираются 2-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом, ассистентом которого выступит 8-скоростная автоматическая коробка передач.

Мощность машины должна составить 216 лошадиных сил, а крутящий момент оказаться равным 479 Нм. Полный привод Majestor будет доступен в качестве опции.

В продажу индийский соперник Toyota Fortuner поступит в течение этого года.