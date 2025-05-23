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Цепь ГРМ одного китайского автомобиля оказалась в 2 раза толще, чем на всех BMW

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
cadena distribucion coche chino 1

Еще совсем недавно китайские автомобили обладали репутацией ненадежных. Их часто критиковали за экономию на комплектующих, что прямым образом сказывалось на их качестве. Но в последнее время продукция «поднебесных» брендов сделала серьезный скачок вперед. 

Более того, как показал недавно один из испанских блогеров, отдельные детали некоторых китайских машин превосходят по запасу прочности даже автомобили европейских брендов.

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Скриншот с канала Desguacemotocoche

Автомеханик, ведущий в соцсетях страницу «Desguacemotocoche», разобрал мотор китайского кроссовера MG ZS 2024 года выпуска и обнаружил то, чего не ожидал увидеть.

Во-первых, в навесное оборудование 1,5-литрового бензинового ДВС VTI мощностью 106 лошадиных сил входила продукция таких именитых брендов как Bosch, Valeo и Varta. Но это еще не все.

mg zs
Скриншот с канала Desguacemotocoche

Оказалось, что двигатель MG ZS обладает очень толстой цепью ГРМ, которая по словам испанского механика чуть ли не в два раза толще тех, что используются в именитых европейских брендах:

«У BMW и Stellantis цепи часто ломаются. Но эта выглядит в два раза толще, чем на европейцах».

Одновременно с этим автомеханик раскритиковал MG ZS за попытку выглядеть дороже, чем он есть на самом деле.

Снимок экрана 2025 05 23 в 12.51.36
Скриншот с канала Desguacemotocoche

По словам блогера, сначала может показаться, что салон кроссовера очень качественный, но это не так. Все то, что выглядит как кожа или карбон, в нем является пластиком, а обивка сидений напомнила ему по материалу юбку бабушки. 

Ролик собрал уже почти 2 миллиона просмотров и наполнен разного рода комментариями по отношению к китайской машине: от позитивных, до крайне негативных.

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ИСТОЧНИК: Desguacemotocoche
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