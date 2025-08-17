Новый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый конкурент Toyota Sienta

ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый конкурент Toyota Sienta

Текст: Михаил Романченко
Компактный малолитражный автомобиль Nissan Cube пользовался огромной популярностью в Японии благодаря своему нестандартному дизайну и вместительному салону. 

Производство третьей генерации этой модели прекратили в марте 2020 года. И преемника для нее предусмотрено не было. Однако, если верить свежим слухам из Японии, Nissan готов возродить Cube.

Инсайдерские источники из «Страны восходящего солнца» сообщают, что работа над Nissan Cube нового поколения идет полным ходом. Воскрешенный компактвэн должен составить конкуренцию бестселлерам Toyota Sienta и Honda Freed.

2021 Nissan Hang Out Concept 01 1
Концепт-кар Nissan Hang-Out 2021

Автомобиль может быть основан на концепт-каре Hang-Out образца 2021 года, а также получить экономичную силовую установку.

Внешне машине предстоит перенять у предшественника квадратную форму кузова, вместе с которой компактвэн примерит современную решетку радиатора многоуровневые фары и задние фонари, а также получит раздвижные передние и задние двери.

frame 10.0 1
Концепт-кар Nissan Hang-Out 2021

Салон нового «Куб» получит широкие возможности трансформации, благодаря которой владелец сможет выбирать наилучшую конфигурацию компоновки сидений.

Что касается механической стороны этого проекта, то с большой долей вероятности новый Cube приобретет гибридную систему e-Power, построенную вокруг 1,5-литрового ДВС. Силовая установка позволит новинке Nissan работать как на двигателе внутреннего сгорания, так и на чистой электрической тяге. 

Официальная презентация новой генерации Nissan Cube должна состояться ориентировочно в 2027 году. 

Фото:Nissan

