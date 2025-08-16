ДомойАвтоновости сегодняХэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже этой осенью

Хэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже этой осенью

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
В линейке Toyota сейчас представлено немало гибридов. Помимо самого известного бензино-электрического хэтчбека в портфолио этого японского автопроизводителя входит также похожа по формату модель Aqua, которая должна претерпеть ряд изменений уже совсем скоро – осенью этого года.

Японские СМИ пишут о том, что в машине будет изменен дизайн. Переменам должны подвергнуться формы бамперов и фар, за счет чего новой Aqua удастся придать более агрессивный и современный вид, а также сделать ее ближе по экстерьеру с другими актуальными моделями Toyota. 

Новая Toyota Aqua (неофициальный рендер)

Модернизация затронет не только внешний дизайн машины, но и внутренний. Автомобилю может достаться полностью цифровая комбинация приборов, большой дисплей мультимедийной системы с обновленным ПО, электрический стояночный тормоз и многие другие современные наработки. 

Помимо уже установленных систем предотвращения столкновений и удержания полосы движения, автомобиль, скорее всего, будет оснащён передовыми функциями безопасности, сопоставимыми с моделями более высокого класса, такими как функции помощи при перекрёстках и упреждающие системы помощи водителю. 

Актуальная Toyota Aqua

Никаких существенных изменений в силовой установке не ожидается, но усовершенствования системы управления еще больше улучшат топливную экономичность и ощущения от ускорения. Кроме того, ходят слухи, что расход топлива новой Aqua в режиме WLTC превысит нынешние 35,8 км/л (класс B), составив в среднем около 2,8-литра бензина на 100 км.

Фото:Goo-net, Toyota

