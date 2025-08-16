Двигатели в Honda не «ходят» без проблем даже 320 тысяч км: владельцы массово подают в суд

За десятилетия существования Honda заработала звание автопроизводителя, который выпускает исключительно надежные автомобили и двигатели.

Однако в ближайшее время эта репутация может быть разрушена, ведь некоторые из ее последних 1,5- и 2-литровых 4-цилиндровых моторов страдают от серьезных проблем.

Владельцы машин, оснащенных такими ДВС, массово подают на компанию в суд, утверждая, что двигатели не справляются с высокой степенью сжатия и температурой, что приводит к их перегреву, пробоям прокладки головки блока цилиндров и другим потенциально дорогостоящим проблемам.

Honda Accord 2022

Главная претензия со стороны владельцев на новые моторы «Хонды» – прокладки их головок блоков цилиндров склонны к растрескиванию. В этом случае охлаждающая жидкость может скапливаться в канавках ГБЦ. Недостаток хладагента может привести к перегреву двигателя, его заклиниванию или даже, в крайнем случае, к возгоранию.

Понять, что владелец столкнулся с этой проблемой, легко по ярко выраженному дыму из выхлопной трубы.

Но даже это еще не все. Как выяснили обладатели современных «Хонд», этот дефект способен перерастать в еще одну неисправность, когда охлаждающая жидкость смешивается с моторным маслом и приводит к коррозии внутренних деталей двигателя.

Honda CR-V 2018

Истцы утверждают, что Honda отказывается ремонтировать и менять неисправные двигатели i-VTEC, даже если автомобили находятся на гарантии.

Кроме того, по их личному мнению, моторы, которые установлены в машинах, должны оставаться надежными в течение не менее 200 тысяч миль (320 тысяч км), однако в настоящее время эта цифра гораздо ниже.

Конкретные модели, в которых есть такие проблемы, не называются, но в иске фигурируют автомобили Accord, Civic и CR-V середины 2010-х – начала 2020-х годов выпуска, а также Acura RDX и Acura TLX (начала 2020-х).