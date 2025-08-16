«Гелендваген» показали в крутом тюнинге от Keyvany

Знаменитый внедорожник Mercedes-AMG G63 обладает обширным пулом фанатов без каких-либо сторонних доработок, но со временем внешний вид таких машин имеет свойство приедаться.

Специально для тех, кто устал от дизайна простых Mercedes-AMG G63, компания Keyvany подготовила для этого внедорожника суровый боди-кит, который вносит в экстерьер штутгартского высокопроизводительного вездехода радикальные изменения.

Mercedes-AMG G63 в боди-ките от Keyvany

Фотографии модернизированного «Гелендвагена» были опубликованы на страницах в соцсетях этого тюнинг-ателье.

Судя по ним, для AMG G63 был предусмотрен необычный красный цвет кузова, а мускулистый капот с большим воздухозаборником, переосмысленная решетка радиатора, обновленный передний бампер, расширенные колесные арки, массивные боковые юбки и множество декоративных элементов.

Накладки на крышу спереди и сзади, дополнительная светотехника, новый диффузор и держатель запасного колеса с логотипом «Keyvany» – только начало, ведь доработкам подвергся в том числе салон этой машины.

Внутри для отделки AMG G63 была выбрана белая кожа с ромбовидной прострочкой и красной окантовкой, дополненные металлическими и глянцевыми акцентами, а потолок было решено украсить обивкой с имитацией звездного неба.

В механическую часть и без того производительного внедорожника Mercedes-Benz тюнеры из Keyvany решили не вмешиваться, оставив эти доработки на откуп дочернему «Мерседесу» ателье Brabus.