Немцы превратили хитовую модель Toyota в зверя бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
Актуальное поколение внедорожника Toyota Land Cruiser было представлено в 2023 году. Сменивший генерацию автомобиль получил спокойный облик, который максимально подходит для городских условий эксплуатации и нечастых выездов на природу, но внедорожные качества машины никуда не делись.

Более того, недавно их доработало немецкое ателье Delta 4×4, известное проектом «внедорожного» Duster.

Популярный японский вездеход получил то, с чем ему можно штурмовать даже самое сложное бездорожье. Во-первых, Delta 4×4 наделила машину увеличенным на 50 мм дорожным просветом благодаря лифту кузова.

Еще 50-миллиметровую прибавку удалось достичь за счет однотрубной подвески KW с трехпозиционной регулировкой. В итоге клиренс Land Cruiser Prado прибавил сразу 10 см. 

Чтобы контакт с дорогой соответствовал такому дорожному просвету машину обули в диски Hanma, на которые надели «зубастые» покрышки BF Goodrich All Terrain KO2.

Вписать массивные колеса в кузов оказалось непросто, поэтому немцы установили по бокам колесных арок защитные колпаки шириной 50 мм. 

Багажник на крыше обеспечил для внедорожника дополнительное место для экспедиционного снаряжения, включая еще одну «запаску», канистры с бензином и грузовые ящики.

Дополнительное оснащение машины включило в себя лебедку WARN с тяговым усилием 5,4-тонны, а также специальные наклейки на кузове от производителя покрышек BF Goodrich. 

Утверждается, что все доработки легальны для эксплуатации на дорогах общего пользования. Желающим превратить свои «Прадо» в «зверей бездорожья» придется раскошелиться на 22 тысячи 500 евро (2 миллиона 100 тысяч рублей).

Фото:Delta 4x4

