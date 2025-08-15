Subaru выпустит шустрый хэтчбек с новейшим оппозитным двигателем

Компания Subaru готовит к премьере спортивный хэтчбек, который называют новым WRX. Анонс этой модели состоялся в начале этого лета на гонке 24-часа Фудзи в Японии. Тогда упоминалось о планах выпуска некоего «заряженного» автомобиля, который увидит свет в ближайшие годы.

На днях инсайдеры из «Страны восходящего солнца» дополнили эти сведения собственной информацией. По их данным, вместе с новым спортивным хэтчбеком Subaru подготовит новейший оппозитный двигатель.

Официальный тизер нового спортивного хэтчбека Subaru

Утверждается, что этот мотор устранит традиционное различие между атмосферными и турбированными силовыми агрегатами, а также будет иметь унифицированную конструкцию. ДВС разрабатывается с учетом принципов устойчивого развития и поддерживает использование углеродно-нейтрального топлива, такого как E20.

Прототип, оснащенный таким мотором, уже существует в живом виде, но его презентация состоится не раньше октября этого года, когда в Японии откроется выставка Japan Mobility Show 2025.

Официальный тизер нового спортивного хэтчбека Subaru

Каким будет автомобиль пока неизвестно, но, судя по неофициальным рендерам и тизерным изображениям, машине предстоит получить компактный кузов, агрессивную внешность и высокопроизводительный пакет, который будет работать в сочетании с симметричным полным приводом.

Актуальный Subaru WRX, напомним, появился четыре года назад. Машина была спроектирована на платформе SGP и комплектовалась 2,4-литровым «наддувным» оппозитным двигателем, развивающим 275 лошадиных сил (375 Нм).

Для автомобиля были доступны разные типы привода в зависимости от выбранной коробки передач.