Один из редчайших Nissan GT-R выставили на продажу

Текст: Михаил Романченко
Редкие Nissan GT-R в настоящее время практически гарантировано вызывают бурную реакцию на аукционах. К примеру, несколько лет назад модель R33 Nismo 400R «ушла с молотка» на зарубежном аукционе за 75 миллионов рублей, а R34 Z-Tune был продан за колоссальные 162 миллиона рублей.

Вскоре в этот список войдет редчайший Nissan GT-R50 от Italdesign. Автомобиль уже пытались продать в 2023 году с минимальной ценой 108 миллионов рублей, но по какой-то причине торги сорвались. 

Теперь эта машина вновь появилась в листе лотов аукционного дома «Collecting Cars». Ее пробег составляет 120 миль (193 км).

Под эксклюзивным кузовом Italdesign R50 скрывается Nismo R35 GT-R 2020 года выпуска, но с увеличенной мощностью. 3,8-литровый мотор V6 этой модели с двумя турбинами обзавелся улучшенными поршнями, новыми топливными форсунками и более раскрепощенной системой выхлопа, что позволило нарастить его отдачу до 710 лошадиных сил и 775 Нм.

Другие технические изменения в машине включили появление у нее амортизаторов Bilstein с ручной регулировкой. 

Конкретный экземпляр GT-R, выставленный на продажу, является одиннадцатым и партии в 18 автомобилей. Новыми такие машины стоили 1 миллион евро (93 миллиона рублей), но без каких-либо опций вроде активного антикрыла сзади и дополнительных деталей декора Nismo. 

Какой окажется итоговая цена автомобиля, если на этот раз аукцион пройдет удачно, никто не узнает. С недавнего времени многие зарубежные аукционные дома используют режим «закрытых торгов» и не раскрывают итоговую стоимость, за которую был продан тот или иной лот.

