Renault готовит китайско-корейскую замену кросс-купе Arkana

Несколько дней назад в интернете появились первые шпионские снимки прототипа нового кроссовера Renault, которому предстоит стать очередным предложением французской марки в сегменте кросс-купе. Ранее в нем не самым удачным образом показал себя купеобразный «паркетник» Arkana, небольшой период времени выпускавшийся в России.

Французы учли уроки прошлого и на этот раз машина будет построена при помощи китайской Geely, а также расположится в более дорогом сегменте, чем провалившаяся «Аркана».

Тестовый прототип Renault Aurora 2

Кроме того, главным рынком сбыта и выпуска такого автомобиля станет Южная Корея, где у Geely и Renault есть совместный завод.

Независимая студия дизайна «NYMammoth» на днях выложила в открытый доступ собственное видение этого перспективного проекта.

Получившиеся у ее художников рендеры основывались на закамуфлированных прототипах новинки Renault, которая в заводской документации сейчас проходит под неофициальным наименованием Aurora 2.

Renault Aurora 2 (неофициальный рендер)

Автомобиль должен оказаться вторым по счету плодом сотрудничества Renault и Geely после модели Renault Grand Koleos, которая представляет собой перелицованный Geely Monjaro и предлагается исключительно в Южной Корее.

Судя по рендерам, Aurora 2 удивит необычным дизайном широкой решетки радиатора с рисунком в виде шестиугольника (отсылка к логотипу «Рено»), фары машины получат сложную форму, бампер обзаведется боковыми вырезами, а колесные арки примерят узкий пластиковый обвес.

Техническая сторона этой модели пока засекречена, но, скорее всего, «Аврора 2» в серийном воплощении будет оснащаться гибридной силовой установкой E-Tech.

Неофициальный рендер интерьера нового Renault Aurora 2

Массовое производство нового кросс-купе Renault начнется в феврале 2026 года, а в продажу машина поступит в марте.