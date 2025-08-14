Кроссоверы Hyundai и Kia стало сложнее угнать, но ворам все равно

ДомойАвтоновости сегодняКроссоверы Hyundai и Kia стало сложнее угнать, но ворам все равно

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Вирусные ролики, демонстрирующие простые возможности угона автомобилей Hyundai и Kia в США, сильно ударили по репутации обеих компаний. 

Количество краж этих корейских машин в Штатах взлетело до небес. Все из-за того, что они продавались без электронных иммобилайзеров, предотвращающих запуск двигателя без запрограммированного ключа или чипа-транспондера. 

Корейский автопроизводитель предпринял ряд мер для повышения безопасности своих машин. Во-первых, полицейские управления были привлечены для раздачи бесплатных замков на руль и колеса владельцам Hyundai и Kia, а во вторых – модели 2022-2024 годов получили обновления программного обеспечения для противоугонной системы.

По данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS), эти меры привели к снижению уровня преступности. Частота угонов автомобилей Hyundai и Kia снизилась на 46% по сравнению с 2023 годом, а также более чем на половину в случае с машинами, где было обновлено противоугонное ПО.

Однако параллельно в США наблюдается всплеск заявлений о вандализме. Это может означать, что защита от угонов в случае с Hyundai и Kia работает, но сами машины сильно страдают от неудачных попыток их кражи. 

Впрочем, для многих владельцев лучше найти поврежденный автомобиль, нежели обнаружить его пропажу. 

