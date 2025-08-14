Важнейший автомобиль в истории нашли брошенным в сарае на 64 года

По всему миру разбросано множество так называемых «капсул времени» или автомобилей, которые десятилетиями находились в одном и том же месте, сохранив в себе все тайны прошлого.

Очередная подобная находка была обнаружена в США, где в одном из местных амбаров был обнаружен редчайший Chevrolet Master.

Автомобиль был выпущен в 1940 году и пробыл в этом сарае на протяжении 64 лет (как минимум с 1961 года). Машина представляет собой довоенный памятник культурного наследия.

Chevrolet Master 1940 года выпуска, найденный в заброшенном амбаре спустя 64 года

Модель Master появилась в линейке Chevrolet после того, как США пережили период Великой депрессии. После него автопроизводители пытались понять, какие машины действительно смогут покупать люди, многие из которых остались без работы.

Найденный в амбаре экземпляр Chevrolet Master, несмотря на возраст и покрытый грязью кузов, выглядит на удивление хорошо и поддается реставрации. Но есть несколько важных нюансов.

Во-первых, на его кузове появились неизбежные следы ржавчины, а во вторых машина оснащена неродным для себя рядным шестицилиндровым двигателем из 50-х годов.

Несмотря на свою значимость в мировой автомобильной истории Chevrolet Masters 40-х годов в разной степени сохранности сейчас продаются по ценам от 20 до 40 тысяч долларов (1,6 – 3,2-миллиона рублей).

Так что если машина и будет продана на аукционе, то вряд ли сделает своего нынешнего владельца долларовым миллионером.