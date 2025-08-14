Корейский космовэн Hyundai Staria дожидается первого рестайлинга

Hyundai Staria был представлен в 2021 году, став чем-то вроде замены устаревшего семейства минивэнов и фургонов H-1. Сейчас эта модель подошла к моменту, когда ей предстоит пройти плановое обновление, подробностей о котором пока практически нет.

На днях в интернет утекли первые шпионские фото новой Staria, сделанные в Южной Корее во время тестов реформенного минивэна. Судя по ним конкурент Mercedes-Benz V-Class если и поменяется внешне, то лишь точечно.

Тестовый прототип обновленного минивэна Hyundai Staria

Кузов машины пройдет через модернизацию как спереди, так и сзади, но кардинальных изменений от экстерьера «Старии» ждать не стоит.

Никаких серьезных доработок не будет в том числе в технической части машины. Сейчас она предлагается в зависимости от страны сбыта в бензиновой, дизельной и гибридной модификациях.

Зато известно, что после модернизации Staria приобретет полностью электрическую версию.

Ранее ее также заметили во время испытаний. Запуск в продажу батарейного аналога этого корейского космовэна намечен на февраль этого года, тогда как анонс машины состоится ориентировочно в декабре 2025-го.

Ожидается, что такие автомобили будут комплектоваться аккумулятором емкостью 81,4 кВт/ч, который позволит вместительному корейскому минивэну проезжать без подзарядки более 300 километров.