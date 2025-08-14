Пикап Toyota с самым большим пробегом в мире проехал 2,5 млн километров

ДомойАвтоновости сегодняПикап Toyota с самым большим пробегом в мире проехал 2,5 млн километров

Toyota обладает репутацией автопроизводителя, который строит поистине надежные автомобили. Любая старая машина этой компании, встреченная на парковке, может похвастать большим пробегом и минимумом технических неисправностей. 

Одним из очевидных примеров выносливости машин Toyota является пикап Tacoma, который проехал невероятную дистанцию в 1,6-миллиона миль или 2,5-миллиона километров. 

Toyota Tacoma 2008 с пробегом 2,5 миллиона км

Автомобиль 2008 года выпуска принадлежит американскому водителю-экспедитору Майку Нилу. Его пикап входит в список машин с самым большим пробегом на планете.

По словам владельца, он приобрел свою «Такому» с показателем на одометре в 125 тысяч миль (201 тысяча км).

Секретом долговечности автомобиля мужчина называет регулярное ТО, в частности замена масла в двигателе, обслуживание коробки передач и других критически важных для любой машины деталей.

Нил неукоснительно придерживался этих правил и несмотря на невероятный пробег оригинальный двигатель и трансмиссия его Toyota Tacoma оставались работоспособными большую часть этого рекордного километража.

Коробка передач в пикапе в итоге была заменена только после 1 миллиона 300 тысяч миль (2,1-миллиона км). 

В «Тойоте» оказались настолько поражены тем, как справилась с этим пробегом ее пикап Tacoma, что попросил привезти его в свою штаб-квартиру для изучения инженерами. 

