Показан новый маленький рамный внедорожник Kia Retona, который положит на лопатки Suzuki Jimny

Текст: Алексей Шмидт
Компактный внедорожник Kia Retona входил в линейку автомобилей корейского автопроизводителя с 1999 по 2003 годы. 3-дверная модель была построена на платформе Sportage и представляла собой гражданскую версию вездехода Kia KM420.

В свете недавнего появления в продаже нового рамного пикапа Kia Tasman появились слухи о том, что семейство этой модели со временем будет расширено. И не исключено, что сделают это за счет компактного внедорожника, который может оказаться преемником Retona.

Цифровой дизайнер «Theottle» подготовил серию неофициальных изображений, показывающих как может выглядеть новинка «Киа». В своей работе он опирался на формат одного из самых известных компактных вездеходов – Suzuki Jimny.

Автомобиль на рендерах получил такой же компактный 3-дверный кузов, что и его потенциальный японский визави, но примерил дизайн, ранее представленный в модели Tasman.

Возрожденный Kia Retona (неофициальный рендер)

У рамного пикапа виртуальный внедорожник унаследовал полное оформление «передка» с прямоугольными вертикальными фарами, широкой радиаторной решеткой, выступающим бампером и капотом с пластиковыми элементами декора.

Боковины машины наделили аналогичными широкими накладками на арках и дверях, а для кормы предусмотрели полноразмерное запасное колесо без какого-либо кофра, установленное на двери багажника. 

Возрожденный Kia Retona (неофициальный рендер)

Ни о каких технических подробностях этой несуществующей даже в проекте модели речи пока не идет. 

В случае, если машине дадут «зеленый свет», то она может получить компактный бензиновый двигатель рабочим объемом до 2-литров, который по своим характеристикам превзойдет мотор Suzuki Jimny, став главным преимуществом этой модели перед маломощным японским конкурентом. 

Фото:Theottle, Kia

