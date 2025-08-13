Новое поколение внедорожника Toyota для поездок на рыбалку и охоту: первые изображения

Toyota Fortuner является одним из самых недорогих внедорожников в линейке моделей японского автопроизводителя.

Такие машины очень популярны в Азии (в частности в Таиланде, где ведется их производство), и известны на российском рынке. Чаще всего их покупали любители активного отдыха, к примеру охоты или рыбалки. Внедорожники ценились за свою неприхотливость, неплохие качества, демонстрируемые на бездорожье, а также надежность.

Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner

В ближайшее время Toyota Fortuner переберется в следующую генерацию. И, если верить неофициальным рендерам и слухам, претерпит серьезные изменения.

Цифровые дизайнеры индийского портала «Gaadiwaadi» обещают реформенному «Форчунеру», название которого можно перевести на русский язык как «Удачник», новую внешность. Машина может приобрести С-образные светодиодные ДХО, черную сетчатую решетку радиатора, шильдики GR, а также перелицованный бампер.

Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner

Внутри автомобиль, скорее всего, будет черпать вдохновение с Toyota Land Cruiser Prado, и получит широкоформатный экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов. Переработке подвергнется блок управления климат-контролем и воздуховоды, а также будут перекроены дверные карты.

Новый Toyota Fortuner будет построен на лестничном рамном шасси IMV. В качестве двигателей машине предложат проверенные турбодизельные моторы на 2,4- и 2,8-литра, дополненные мягко-гибридным довеском в виде стартер-генераторов.

Презентация нового поколения бюджетного внедорожника Toyota запланирована на следующий год.