Популярный минивэн Honda Odyssey показался в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
all new sixth gen honda odyssey hybrid shines brightly and modern in unofficial renderings 1 1

Минивэн Honda Odyssey сегодня существует в мире в двух вариантах – первый продается в США, где пользуется очень высоким спросом, а второй в Китае (сборка ведется на совместном заводе GAC и Honda). Автомобиль готовится к плановой глобальной трансформации, с которой его могут ожидать существенные внешние перемены.

По крайней мере на это указывает независимый дизайнер Джордан Рубинштейн-Таулер, известный в соцсетях под ником «jrubinsteintowler».

Цифровой художник обычно работает со старыми моделями, в том числе с автомобилями Toyota и Buick, но на этот раз решил показать, как может выглядеть Honda Odyssey нового поколения в североамериканском варианте.

all new sixth gen honda odyssey hybrid shines brightly and modern in unofficial renderings 255815 1 1
Неофициальные рендеры Honda Odyssey нового поколения

Проект включил в себя очень высокий передний бампер с прорезями для вентиляции, узкие светодиодные фары, расположенные ближе к лобовому стеклу, большие аэродинамичные колеса, а также скрытые в кузове дверные ручки. 

Как изменится Honda Odyssey в новом поколении с точки зрения механики пока неизвестно, но автор рендеров полагает, что машина обзаведется гибридной силовой установкой. На это намекает надпись e:HEV.

all new sixth gen honda odyssey hybrid shines brightly and modern in unofficial renderings 2 1
Неофициальный рендер Honda Odyssey нового поколения

Такая установка, напомним, сейчас предлагается для отдельных моделей «Хонды», и приводит машины в движение только за счет электричества, вырабатываемого двумя электромоторами и 2-литровым ДВС.

Ассистирует ему 2-режимная коробка передач. «Фишкой» такого тандема является способность работать в разных режимах – только от двигателя внутреннего сгорания, в варианте гибрида и даже чистого электромобиля.

Презентация нового Honda Odyssey должна состояться в 2027 году. 

Фото:jrubinsteintowler

