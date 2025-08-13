ДомойАвтоновости сегодняКитайский аналог Chevrolet Silverado уже в России: у него двигатель Mitsubishi и...

Китайский аналог Chevrolet Silverado уже в России: у него двигатель Mitsubishi и цена до 4 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
Продукция китайского автопрома продолжает свое распространение на российском авторынке. И помогает этому схема параллельного импорта, введенная в обращение три года назад. 

Очередным пополнением в общем списке «неофициальных» моделей из «Поднебесной» стал некий пикап Huanghai N7, который внешне практически неотличим от американского утилитарника Chevrolet Silverado, но технически близок к японским автомобилям.

Huanghai N7

Как удалось разузнать нашей редакции в рамках обзвона дилеров, специализацией которых является «серый» импорт, речь идет о внедорожном пикапе, дебютировавшем в КНР еще в 2019 году.

Его длина равна 5,6-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота – 1,8-метрам. Расстояние между осями составляет 3,4-метра. 

Машина построена на рамном шасси и оснащается 2,4-литровым «наддувным» двигателем Mitsubishi, который собирают на китайском заводе в городе Шеньянг. Его мощность равна 218 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент составляет 320 Нм. 

Кроме них для Huanghai N7 предусмотрены турбодизельные двигатели другого японского автопроизводителя – компании Isuzu (на 129 и 150 лошадиных сил), но с такими моторами пикап в России пока недоступен. 

Выбор коробки передач для N7 на нашем рынке ограничен 6-скоростным «автоматом», тогда как в КНР у этой модели есть вариант с механической «шестиступкой». 

Что касается порядка цен, то за полноприводные пикапы Huanghai N7 их продавцы в РФ сейчас просят одну и ту же сумму – 3 миллиона 945 тысяч рублей. 

