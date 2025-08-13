Новый маленький, легкий и быстрый хэтчбек Toyota могут оценить в 1,5 млн рублей

Toyota прекратила производство модели Passo в сентябре 2023 года, не предусмотрев для этого самого маленького автомобиля в своей гамме преемника. Сейчас самым небольшим представителем такого класса в портфолио бренда является Yaris, но, по слухам, вскоре это изменится, ведь японцы готовятся возродить имя Starlet.

Маленькому хэтчбеку предстоит навязать борьбу еще не вышедшему в продажу Suzuki Swift Sport нового поколения. Автомобиль будет разработан при участии ателье Gazoo Racing, а его официальная презентация может состояться уже осенью 2026 года.

Toyota GR Starlet (спеклятивный рендер)

В плане дизайна GR Starlet будет следовать по стопам своих предшественников, таких как GR Yaris и GR Corolla. Машина получит эксклюзивный спортивный обвес Gazoo Racing, а также будет иметь длину в 3,8-метра, ширину в 1,7-метра и высоту в 1,5-метра.

В подкапотном пространстве компактная 3-дверка с большой долей вероятности задействует 3-цилиндровый бензиновый турбомотор аналогичный тому, что использует GR Yaris. Но его рабочий объем сократится с 1,6 до 1,3-литра, а максимальная отдача составит примерно 150 л.с.

Toyota GR Starlet (спеклятивный рендер)

Выбор трансмиссий для GR Starlet, по слухам, будет состоять из 6-ступенчатой МКПП или новейшей 8-скоростной автоматической коробки передач.

Машину собираются продавать в переднеприводном исполнении, предлагая вариант с полным приводом в качестве опции. Японские журналисты склоняются к тому, что в базовой версии за автомобиль будут просить от 2 миллионов 500 до 2 миллионов 800 тысяч иен. То есть примерно 1,3 – 1,5-миллиона рублей по текущему курсу.