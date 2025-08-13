Следующее поколение Hyundai Creta перейдет на бензино-электрическую тягу

Популярный субкомпактный кроссовер Hyundai Creta находится в строю на протяжении 10 лет. В нынешнем виде машина пребывает с 2021 года, успев пережить несколько рестайлингов в зависимости от страны сбыта.

Сейчас в работе находится новая генерация «Креты», которая, по слухам, будет представлена в 2027-2028 годах. Накануне о ней стали известны первые неофициальные подробности.

Индийская пресса сообщает о том, что компактный кроссовер Hyundai в новом поколении станет гибридом. Машине достанется новая бензино-электрическая силовая установка, а также совершенно иной дизайн и более изысканный интерьер.

Актуальное поколение Hyundai Creta

Какой именно силовой агрегат собираются использовать под капотом одного из самых популярных кроссоверов Hyundai пока неизвестно, но с большой долей вероятности инженеры корейской марки электрифицируют проверенный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник».

Аналогичным двигателем собираются комплектовать родственный Kia Seltos, который также дожидается плановой смены генерации.

Hyundai Creta Electric

Параллельно такую же модернизацию должен пережить производный от Hyundai Creta автомобиль – кроссовер Creta Electric. Его выход в продажу запланирован на 2027 год.